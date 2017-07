[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 워너원의 신곡 '활활(Burn It Up)'과 '에너제틱(Energetic)'의 티저가 공개됐다.워너원은 지난 27일 오후 11시 59분 타이틀곡 선정 투표를 종료했다. 지난 17일 워너원의 타이틀곡 선정 이벤트가 진행된 가운데 멤버 11명의 티저 무비가 황민현 편을 시작으로 27일 강다니엘 편까지 순차적으로 모두 공개되며 행사가 종료됐다.타이틀곡 투표 이벤트로 선정된 워너원의 첫 타이틀 곡은 오는 8월 3일 오후 7시 40분에 첫방송될 Mnet "워너원고(Wanna One GO)" 방송을 통해 공개될 예정. 공식 발표에 앞서 28일 워너원 측은 타이틀곡 후보인 '활활(Burn It Up)'과 '에너제틱(Energetic)'의 15초 버전의 뮤직비디오 티저가 공개했다.'활활(Burn It Up)'과 '에너제틱(Energetic)'의 뮤직비디오는 각각 영화 및 광고계의 거장 백종열 감독과 최고의 뮤직비디오팀 쟈니브로스 홍원기 감독의 참여로 공개 전부터 화제를 모은 상황. '활활(Burn It Up)'의 티저는 워너원의 카리스마 넘치는 단독샷과 빗속 군무를 모노톤으로 교차했고 '에너제틱(Energetic)'은 다채로운 색감과 다양한 세트로 워너원 멤버들의 풋풋한 케미를 뽐낸다.한편 2017년 상반기를 뜨겁게 달군 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 국민 프로듀서의 손으로 직접 선발된 보이그룹 워너원(강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운)은 오는 8월 7일 데뷔한다.