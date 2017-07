[스포츠한국 윤소영 기자] 신인가수 정진형이 데뷔곡 '콜링 유(Calling You)' 티저를 공개한다.S.F.R엔터테인먼트 관계자는 28일 "정진형이 오는 31일 데뷔에 앞서 28일 데뷔 앨범 '콜링 유(Calling You)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개한다. 많은 응원과 기대 부탁드린다"고 밝혔다. 정진형의 신곡 '콜링 유(Calling You)' 뮤직비디오 티저 영상은 이날 낮 12시 각종 음원사이트와 유튜브를 통해 공개될 예정이다.정진형의 신곡 '콜링 유(Calling You)'는 섹슈얼한 느낌과 트랩 성향이 가미된 칠라운지 장르 곡. 사랑하는 여성을 그리는 어리숙하고 어설픈 남자의 모습을 독백 형식으로 표현했으며 순수와 설렘, 불안 등 복합적인 감정을 정진형의 특유의 섬세한 보컬로 담아내 기대를 모으고 있다.한편 2014년 YG의 새 보이그룹이 되기 위해 경연을 펼치는 프로그램인 Mnet '믹스앤매치(MIX&MATCH)'에 출연해 이름을 알린 정진형은 오는 31일 정식 데뷔한다.