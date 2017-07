[스포츠한국 윤소영 기자] 싱어송라이터 박원이 신곡 '올 오브 마이 라이프(all of my life)'로 음원강자 대열에 합류했다.28일 오전 9시 기준 박원의 '올 오브 마이 라이프(all of my life)'는 올레뮤직, 지니, 벅스에서 실시간 음원 차트 1위를 기록했다. 엠넷, 소리바다, 멜론 등 음원사이트에서도 상위권에 안착하며 헤이즈의 '비가 오고 그래서', 지코의 '아티스트' 등과 경쟁을 펼치고 있다.지난 27일 발매된 박원의 새 앨범 '제로 미터(0M)'에는 '터치(touch)' '올 오브 마이 라이프(all of my life)' '다운(DOWN)' '미라클(miracle)' 등 총 네 곡이 수록됐다. 이 중 타이틀곡 '올 오브 마이 라이프(all of my life)'는 헤어진 연인을 향한 그리움을 애절한 음색에 담은 곡이다.한편 2010년 그룹 원모어찬스로 가요계 데뷔한 박원은 2014년 정규 1집 '라이크 어 원더(Like A Wonder)'로 솔로 가수로 전향했으며 히트곡으로는 '널 생각해'가 있다.