그룹 더 이스트라이트가 팬들에 대한 감사 인사를 남겼다.더 이스트라이트는 27일 오후 공식 인스타그램을 통해 "팬 쇼케이스에 오신 SUN 여러분께 진심으로 감사드립니다"라는 글을 게재했다.사진 속 더 이스트라이트는 팬들을 배경으로 편안한 포즈로 기쁨을 만끽하고 있다. "6인조 완전체로 'I Got You' 활동! 이제부터 시작합니다! 많은 관심과 사랑 부탁드릴게요"라는 말로 팬들에 대한 당부도 있지 않았다.한편, 더 이스트라이트는 타이틀곡 ‘I Got You’를 비롯해 ‘기분 좋은날’ ‘You're My Love’ ‘사랑은......’ ‘내사랑’ ‘Holla’ ‘나는 나’ 등 총 8곡이 수록된 ‘six senses’로 컴백했다.