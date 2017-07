[스포츠한국 조은애 기자] 이우진의 합류로 6인조 완전체가 된 더 이스트라이트(TheEastLight.)가 데뷔 첫 정식 앨범을 들고 컴백했다.더 이스트라이트(이석철, 김준욱, 이승현, 이은성, 정사강, 이우진)는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 EP앨범 ‘six senses’ 수록 음원과 타이틀곡 ‘I Got You’ 뮤직비디오를 공개한다.타이틀곡 ‘I Got You’는 반복되는 베이스 리프에 귀에 감기는 중독성 강한 멜로디로 완성된 레게 풍의 R&B 곡이다.더 이스트라이트만의 사랑스럽고 귀여운 감성이 담긴 이 노래는 누구나 한 번만 들어도 따라 부를 수 있을 정도로 친숙한 멜로디와 ‘오늘은 너에게 고백할게 / 나는 니가 좋아 정말로 좋아’라는 후렴 가사처럼 풋풋하지만 거침없는 소년의 고백을 담은 스토리가 인상적이다.이 밖에도 더 이스트라이트의 공연에서만 들을 수 있었던 록 장르의 곡 ‘기분 좋은 날’, 감미로운 미성이 돋보이는 보컬 이은성의 솔로 발라드곡 ‘내사랑’, 타이틀곡을 어쿠스틱 버전으로 편곡한 ‘I Got You(Acoustic Mix)’까지 총 4개의 신곡이 이번 앨범에 담겼다.여기에 더 이스트라이트의 데뷔곡 ‘Holla(Original Mix)’를 비롯해 ‘나는 나(Tropical Mix)’, ‘You’re My Love(Tropical Mix)’, 최근 발매된 이우진&정사강의 스페셜 싱글 ‘사랑은.....’까지 기존에 발표한 4곡도 이번 앨범에 함께 담기며, ‘six senses’에는 총 여덟 트랙이 수록됐다.지난해 11월 첫 번째 싱글 ‘Holla(Original Mix)’로 데뷔한 더 이스트라이트는 평균 연령 16세라는 어린 나이에도 수준급 연주 실력과 무대매너로 많은 음악팬들에게 눈도장을 찍는데 성공했다.최근에는 Mnet ‘프로듀스101 시즌2'에서 최연소 연습생으로 활약했던 이우진이 정식 멤버로 합류해 화제가 됐으며, 각종 커버 영상 및 선배 뮤지션들과의 컬래버레이션을 통해 뛰어난 음악 재능을 과시하는 등 가요계를 대표하는 ‘믿고 듣는 밴드’로 순조롭게 자리매김하고 있다.한편 더 이스트라이트는 이날 오후 4시와 8시 서울 마포구 무브홀에서 각각 미디어 쇼케이스와 팬 쇼케이스를 개최하며, 오는 27일 ‘엠카운트다운’을 시작으로 본격적인 활동을 펼칠 예정이다.