래퍼 도끼가 딘의 'Different R&B'를 극찬했다.지난 21일 방송된 Mnet '쇼미더머니6'에서는 프로듀서들의 특별 무대가 펼쳐졌다.이날 도끼는 딘의 무대를 기다리며 'Different R&B' 영상을 찾아봤다고 털어놨다. 이후 도끼와 프로듀서들은 딘이 'Different R&B'를 부르자 크게 환호해 웃음을 자아냈다.도끼는 22일 자신의 인스타그램에 "역시 달라. 딘"이라는 글과 함께 딘의 영상을 게재하며 하트 이모티콘을 덧붙이기도 했다.한편 Mnet '쇼미더머니6'는 매주 금요일 오후 11시에 방송된다.