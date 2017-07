[스포츠한국 대중문화팀] 가수 겸 프로듀서 딘이 근황을 공개했다.딘은 21일 자신의 인스타그램에 "피곤(p.gone)"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속에는 양손을 머리에 갖다댄 채 포즈를 취하고 있는 딘의 모습이 담겼다. 스웨그를 한껏 뽐내는 딘의 자태가 보는 이들의 시선을 사로잡는다.한편 2015년 '아임 낫 쏘리(I’m Not Sorry)'로 데뷔한 딘은 '풋 마이 핸즈 온 유(Put My Hands On You)' '풀어' '왓투두(what2do)' '하프 문(D)' 등의 히트곡으로 많은 사랑을 받았다. 현재 Mnet '쇼미더머니 6'에 프로듀서로 출연 중이다.