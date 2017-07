[스포츠한국 박소윤 기자] 보이그룹 방탄소년단의 '봄날' 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파했다.20일 오전 10시 기준 방탄소년단의 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)' 타이틀곡 '봄날' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 100,249,308회를 기록하며 1억 뷰를 넘어섯다.이로써 방탄소년단은 '쩔어', '불타오르네', '피 땀 눈물', '상남자', 'Save ME', 'Not Today'에 이어 ‘봄날’까지 총 7편의 1억 뷰 달성 뮤직비디오를 보유한 그룹이 됐다.'봄날'은 브리티시 록(British Rock)의 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합된 얼터너티브 힙합곡으로 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 따뜻한 메시지를 담고 있다.지난 2월 뮤직비디오 공개 후 미국, 영국, 캐나다, 싱가포르, 인도네시아, 태국 등 6개국 아이튠즈 뮤직비디오 차트 1위를 차지했으며 유튜브가 공개한 2017년 상반기(2016년 11월 24일~2017년 6월 25일) 전 세계에서 가장 많이 본 K-POP 뮤직비디오 4위에 랭크되는 등 꾸준한 인기를 얻었다.한편 방탄소년단은 '2017 빌보드 뮤직 어워드'에서 '톱 소셜 아티스트'상을 수상했다.