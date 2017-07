데뷔 10주년을 맞이하는 제시카의 일상이 조명받고 있다.제시카는 최근 자신의 인스타그램을 통해 사진 한 장을 공개했다. 사진 속 제시카는 스테이크와 와인을 즐기며 여유로운 한 때를 보내고 있는 모습.한편, 제시카는 올해 데뷔 10주년을 맞아 8월 13일 블루스퀘어 삼성카드홀에서 'Jessica On Cloud Nine 10th Anniversary Live In Seoul'을 개최한다.'Jessica On Cloud Nine 10th Anniversary Live'는 올해 데뷔 10주년을 맞는 제시카가 국내외 수많은 팬들의 사랑과 응원에 보답하기 위해 개최되는 미니 콘서트.지난 해 12월 진행된 두 번째 솔로 앨범 'WONDERLAND' 발매 쇼케이스 이후 약 8개월 만에 국내 팬들을 만나는 공식적인 자리로 눈길을 끌고 있다.