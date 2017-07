[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스 멤버들의 다채로운 모습을 만날 수 있는 리얼리티 프로그램 ‘TWICE TV5 - TWICE in SWITZERLAND’가 드디어 TV를 통해 방송된다.‘TWICE TV5 - TWICE in SWITZERLAND’는 트와이스의 스위스 여행기를 담은 리얼리티 프로그램으로 네이버 TV에서 누적 조회 수 800만을 돌파하며 화제를 모은 바 있다.이에 보다 폭넓은 시청자들에게 다가가기 위해 7월 26일 수요일 밤 11시 MBC에브리원에서 첫 방송을 시작으로 3주간, MBC뮤직에서 7월 29일 토요일 오후 2시부터 3주간 방송될 예정이다.한편, 트와이스는 지난달 28일 발표한 일본 데뷔 앨범 '#TWICE'로 오리콘 데일리 앨범 차트 1위, 오리콘 6월 월간 차트 2위, 앨범 출하량 23만 장을 돌파하며 역주행의 아이콘으로 인기를 몰고 있다.