그룹 엑소의 4집 앨범이 베일을 벗었다.18일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 새 앨범 '더 워(THE WAR)' 수록곡을 공개했다.타이틀곡 '코코밥(KoKoBop)'을 비롯해 '전야' '왓 유 두(What U do?)' '포에버(Forever)' '다이아몬드' '너의 손짓' '소름' '기억을 걷는 밤' '내가 미쳐' 등 아홉 곡이 수록됐다.특히 '코코밥'은 레게풍의 노래로 인상적인 가사가 눈에 들어온다.'긴장은 Down Down, 부끄러 말고 어지러운 마음 속에 내가 들어가/익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가/ 고요한 밤이야/ 널 위한 밤이야' 등이 인상적이라는 평.한편, 엑소는 오는 20일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 21일 KBS2TV ’뮤직뱅크’, 22일 MBC ‘쇼!음악중심’, 23일 SBS ‘인기가요’ 등 각종 음악 방송에 출연, 본격적인 활동에 돌입한다.