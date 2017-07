[스포츠한국 대중문화팀] 가수 청하가 볼륨감 넘치는 몸매를 뽐냈다.청하는 13일 자신의 인스타그램에 "상큼미 팡팡 터졌던 청하가 청하 대기실 앞에서 브이. 상큼상큼 인간레몬 잊지마세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속에는 Mnet '엠카운트다운' 대기실에서 브이 포즈를 취하고 있는 청하의 모습이 담겼다. 타이트한 니트톱에 드러난 볼륨감이 섹시미를 자아낸다.한편 Mnet '프로듀스 101'에서 최종 4위를 기록하며 아이오아이로 데뷔한 청하는 지난달 솔로 앨범 '핸즈 온 미(Hands on Me)'를 발매했다. 이번 앨범에는 동명의 수록곡을 비롯해 '와이 돈트 유 노우(Why Don't You Know)' '메이크 어 위시(Make a Wish)' '우주먼지' 등 총 다섯 곡이 담겼다.