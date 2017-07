[스포츠한국 조은애 기자] 방송인 김새롬이 절친 김정민을 향한 응원 메시지를 돌연 삭제했다.김새롬은 최근 자신의 인스타그램에 "김정민 ing, You are not alone"(넌 혼자가 아니야)라는 문구가 띄워진 사진을 게재했다.이어 김새롬은 "단 한순간의 변함이 빈틈없이 저에게 늘 힘이 되어주는 친구입니다. 저도 이 친구에게 그런 존재가 되어주고 싶고요. 여러분 정민이에게 힘이 되어주세요. 부탁드립니다. 이 게시물을 많이 퍼뜨려주세요"라는 글을 덧붙였다.하지만 김새롬은 해당 게시물을 곧바로 삭제해 궁금증을 낳았다.