[스포츠한국 김두연 기자] SBS ‘런닝맨’에서 멤버들이 서로 “내 이마를 때려 달라“는 진풍경이 벌어진다.9일 방송되는 '런닝맨'에서는 ‘I GO 스티커 사수 레이스’로 ‘I GO 스티커’ 획득을 위한 ‘이마 맞기’ 경매 미션을 진행할 예정이다.‘I GO 스티커’ 3장을 받은 멤버는 시청자들이 추천한 1%의 낯선 여행지로 떠나게 되는데 이날은 ‘이마 맞기’ 횟수로 ‘I GO 스티커’를 낙찰 받은 멤버 1인이 원하는 멤버에게 직접 붙일 수 있는 혜택이 주어졌다. 이에 런닝맨 멤버들은 ‘I GO 스티커’ 부착을 피하고자 낙찰자 대신 서로 이마를 때리고 맞겠다며 필사적으로 나서 폭소를 자아냈다.양세찬은 말로만 듣던 김종국의 풀파워 ‘이마 스매싱’을 처음으로 경험하게 되었는데 직격탄 충격에서 한동안 벗어나지 못했다. 또한, 과거 송지효의 이마를 때리며 ‘현실남매’ 케미로 웃음을 자아낸 전적이 있는 이광수는 최근 ‘현실 여동생’으로 남다른 케미를 선보이고 있는 전소민의 이마에도 과감한 스매싱을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 전소민은 더 센 스매싱으로 복수하겠다며 이광수와 티격태격해 또 한 번 웃음을 자아냈다.한편, '런닝맨'은 매주 일요일 오후 4시 50분 방송된다.