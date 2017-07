[스포츠한국 박소윤 기자] 엑소 시우민과 NCT 마크의 컬래버레이션 곡이 베일을 벗었다.7일 오후 6시 SM 'STATION(스테이션)' 시즌 2의 15번째 곡인 시우민과 마크의 'Young & Free'가 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개됐다.'Young & Free 가벼운 맘으로 이 길을 나서 / You & me 끝없는 고민은 내려놓고 / Everyday 한 번인 삶이 더 빛나도록 / 소중한 건 바로 It’s you, it’s you'로 반복되는 가사와 시우민의 청량한 목소리가 어우러져 밝고 희망찬 분위기를 연출한다. 또한 Mnet '고등래퍼' 등을 통해 랩 실력을 인정받은 마크의 거침없는 래핑이 귀를 사로잡는다.한편 시우민과 마크는 오는 8일 오후 6시 서울 상암동 월드컵 경기장에서 개최되는 'SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI in SEOUL'을 통해 신곡 'Young & Free'의 컬래버레이션 무대를 첫 공개할 예정이다.