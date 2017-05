[스포츠한국 조은애 기자] ‘프로듀스101 시즌2' 측이 중국 내 투표 아이디 불법 거래와 관련된 입장을 밝혔다.8일 Mnet '프로듀스 101 시즌2' 측은 공식 보도자료를 통해 “‘프로듀스101’ 투표 참여 목적으로 일부 해외 팬들이 중국 전자상거래 사이트 등에서 CJ ONE 계정을 사고파는 행위가 실제 있었으며, 해당 거래 계정을 통해 투표에 참여한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.이어 “중국에서의 거래 계정을 통해 투표에 참여한 수는 전체 투표의 2% 수준으로 파악되며, 해당 참여자들은 ‘프로듀스101’ 사이트에 접근하지 못하도록 조치했다”며 “해당 부정 투표는 모두 무효 처리됐고, 그에 따른 투표 수 변화를 적용해도 순위 변동 없다”고 설명했다.이에 따라 Mnet 측은 "중국 IP접속에 대한 투표 차단을 실시했으며, 2단계 캡챠 시스템(사용자 보안문자 입력방식)을 통해 사용자 검증을 강화했다"고 알렸다. 더불어 “8일 자정 이전까지 ‘프로듀스101’ 투표 페이지에 본인 인증 절차를 추가해 불법 취득한 계정이 원천적으로 접근할 수 없도록 조치할 예정”이라고 덧붙였다.한편 ‘프로듀스101'은 국민 프로듀서로 불리는 네티즌들의 투표로 11명의 보이그룹 멤버를 선발하는 서바이벌 프로그램이다. 공정한 투표가 무엇보다 중요한 가운데 앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 부정 투표 의혹이 제기됐다. 일각에서 해외 팬들을 상대로 투표 아이디 거래 정황이 포착된 것. 심지어 판매자는 자신이 지목한 연습생에 투표하는 것을 거래 조건으로 내걸어 투표 조작 의혹까지 불거진 상황이었다.중국 내 투표 아이디 불법 거래 관련 공식입장입니다.'프로듀스101'은 공정한 투표를 위해 노력하고 있으나, 일부 이상한 정황이 포착돼 현재 대응 중에 있습니다.프로듀스101 투표 참여 목적으로 일부 해외 팬들이 중국 전자상거래 사이트 등에서 CJ ONE 계정을 사고파는 행위가 실제 있었으며, 해당 거래 계정을 통해 투표에 참여한 것으로 확인됐습니다.중국에서의 거래 계정을 통해 투표에 참여한 수는 전체 투표의 2% 수준으로 파악되며, 해당 참여자들은 프로듀스101 사이트에 접근하지 못하도록 조치했습니다.※ 해당 부정 투표는 모두 무효 처리. 그에 따른 투표 수 변화를 적용해도 순위 변동 없음.CJ ONE 계정 거래가 이뤄지고 있는 중국 전자상거래 사이트에는 해당 상거래를 내려줄 것을 요청하고 있습니다. 다만, 다른 여러 경로를 통한 상거래를 원천적으로 막는 것은 현실적으로 불가능하다고 판단됩니다.이에 따라, ▲ 중국 IP접속에 대한 투표 차단을 실시했으며, ▲ 2단계 캡챠 시스템(사용자 보안문자 입력방식)을 통해 사용자 검증을 강화하고 있습니다. 아울러 ▲ 금일(5월 8일) 자정이전까지 프로듀스101 투표 페이지에 본인 인증 절차를 추가해 불법 취득한 계정이 원천적으로 접근할 수 없도록 조치할 예정입니다.이번 부정 투표 건은 프로그램과 참가 멤버에 대한 관심이 높다보니 발생한 일로, 향후 프로그램 진행에 차질이 없도록 투표에 대한 공정성과 시스템 보안을 지키기 위해 최선을 다할 것입니다.감사합니다.