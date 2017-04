[스포츠한국 김두연 기자] 팝 가수 리차드 막스의 내한 기자회견이 취소됐다. 공연은 정상적으로 진행된다.리차드 막스의 공연 담당 주최 측은 30일 "5월 2일로 예정됐던 리차드 막스 기자회견이 취소됐다"고 공식적으로 밝혔다.앞서 리차드 막스는 오는 6월 공연에 앞선 프로모션 일정을 소화하기 위해 오는 5월 1일부터 3일까지 내한 일정을 잡은 바 있다.취소 사유는 한반도 정세 때문. 관계자는 "군사적 긴장감으로 인한 미국 소속사의 판단 때문이었으며 30일 오전 어렵게 최종 결정을 내렸다"고 설명하며 "리차드 막스 역시 이번 방문을 위해 많은 준비를 해왔고, 한국 팬들을 만나고 싶었으나 아쉽고 빠른 시간 내에 다시 방문하겠다는 말을 했다"고 전했다.한편, 리차드 막스는 데뷔 앨범 'Richard Marx', 'Hold On To The Nights', 'Endless Summer Nights', 'Don't Mean Nothing' 등을 발표하며 스타덤에 오른 세계적인 팝가수다.