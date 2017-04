[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 비투비 이창섭의 솔로곡이 발매되며 가요 팬들의 마음을 훔치고 있다.이창섭은 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 솔로곡 ‘At The End’를 공개했다.공개된 음원에는 ‘I see you at the end 홀로 어둠 속에/쓰러져가는 너를 꼭 붙잡아/I see you at the end 다시 또 눈을 뜨면/너무 바랬던 또 원했던 그날/그래 그 언젠가 이 길의 끝에/나의 마지막엔 네가 있기를 그곳에 있기를/이 밤의 끝에 내 손 잡아주길’이라는 가사로 여운을 남기고 있다.어쿠스틱한 기타 사운드로 시작해 점점 배가되는 감정선, 그리고 이창섭 특유의 감미로운 보이스가 더해져 곡의 완성도를 높였다는 평이다.한편, 이번 앨범은 비투비의 솔로 싱글 프로젝트의 일환으로 이창섭이 첫 포문을 열었다.