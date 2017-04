솔로 활동을 시작한 공민지의 신곡이 화제다.공민지는 21일 자신의 인스타그램을 통해 "내 뮤직비디오 봤어? 좋아해줬으면 좋겠어"(Did you guys watch my videos? I hope you guys like it!)이라는 글과 함께 동영상을 게재했다.영상 속 공민지는 철제 문 앞에서 올블랙 의상을 입고 서있는 모습. 그대로 드러난 허리라인은 물론 역동적인 춤이 눈길을 사로잡는다.공민지의 신곡 '니나노'는 팝 댄스에 힙합을 가미한 곡으로 강한 비트와 당당함이 묻어나는 게 특징이다.