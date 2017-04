[스포츠한국 조은애 기자] 배우 김성령의 동안 미모가 화제다.김성령은 19일 자신의 인스타그램에 "So good. 사진 better than 실물"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 몸에 밀착된 티셔츠와 핫팬츠를 입고 환하게 웃고 있는 김성령의 모습이 담겨 있다. 긴 생머리를 소화할 만큼 어려보이는 미모, 군살없는 늘씬한 몸매가 50대라는 나이를 믿기 어려울 만큼 완벽한 모습이다.한편 김성령은 지난해 종영한 SBS '미세스 캅2'에 출연했다.