'K팝스타' 샤넌이 근황 사진을 공개했다.샤넌은 17일 자신의 인스타그램에 "드레스 아래 비치는 검은색은 속옷이 아니라 속바지임(And no the black underneath the dress is not my underwear its black shorts! Hehe)"라는 글과 한 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 연습실 전신거울 속 자신을 찍고 있는 샤넌의 모습이 담겨 있다. 프릴 원피스를 입은 샤넌은 늘씬한 각선민와 인형외모로 시선을 사로잡았다.한편 샤넌은 SBS ‘K팝스타 시즌6’에서 톱4까지 진출하며 큰 인기를 얻었다.