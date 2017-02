이하늬가 3년째 '겟잇뷰티' MC를 맡아 화제가 되고 있다. 이 가운데 그녀의 인스타그램에 올라온 글에 관심이 모아지고 있다.이하늬는 자신의 인스타그램에 "I got retouch up make from her. Thank you! Feel so fresh 내가 있었던 때와는 뉴욕의 메이크업 스타일도 정말 많이 달라진 듯하다. 물어보지도 않았는데 이미 k-beauty에 대한 칭찬을 입이 마르도록~ 메이크업 다 마치고 아티스트가 제일 좋아하는 미스트라며 한국제품 미스트 뿌릴 때는 혼자 감동의 도가니. 더 멋지게 성장하는 k-beauty 되길! 겟잇뷰티도 내년에 더 파이팅해야지"라며 기분 좋은 소감을 남겼다.한편, 17일 오후 서울 상암동 CJ E&M에서 온스타일 '겟잇뷰티 2017' 제작발표회가 개최됐다. 3년 째 MC를 맡는 이하늬는 "3년째가 되니까 책임감이 더해지고 있다"며 "'겟잇뷰티'가 클래식한 프로그램이 된 것 같다"고 했다.