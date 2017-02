에릭남이 형제들과 함께한 휴가 인증샷을 공개했다.최근 에릭남은 자신의 인스타그램에 "nos vemos pronto~"(또 봐)라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속에는 멕시코에서 휴가를 즐기고 있는 에릭남과 두 동생들의 신나서 웃는 모습이 담겼다.한편, 에릭남이 의미심장한 글을 SNS에 게재해 팬들을 애태웠다. 에릭남은 17일 자신의 SNS에 "내 회사는 나를 존중해주지 않는다(My company don't respect me)" "해킹 아니다. 이건 그저 진실이다(Naw this aint hacking. this is just the truth)"라는 글을 올려 팬들의 마음을 아프게 했다.