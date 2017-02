가수 에릭남이 자신의 트위터에 올렸던 의미심장한 글이 화제다.에릭남은 16일 오후 자신의 트위터에 “나의 회사는 날 존중해주지 않는다(My company don't respect me)” “해킹 아니다. 이건 그저 진실이다(Naw this ain't hacking. This is just the truth)”라는 글을 연달아 게재했다.이에 팬들은 소속사와의 갈등이 있었는지 수차례 문의했고, 에릭남은 "그만"이라는 글로 답을 남겼다.한편, 에릭남은 CJ E&M(CJ E&M MUSIC), B2M 엔터테인먼트에 소속돼 있다.