최강 보컬리스트 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)이 컴백을 예고하는 티저 영상에서 치명적 섹시미를 선보였다.현재 첫 정규 앨범을 준비 중인 태연은 오늘(16일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널 등을 통해 ‘I Got Love’(아이 갓 러브)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 뜨거운 호응을 얻고 있다.이번 신곡 ‘I Got Love’는 추후 발매될 태연의 첫 정규 앨범 수록곡으로, 오는 18일 0시에는 각종 채널을 통해 뮤직비디오가 특별 공개될 예정이어서, 태연의 컴백에 대한 궁금증은 더욱 증폭될 것으로 보인다.특히, 태연은 소녀시대는 물론 솔로 가수로서도 맹활약, ‘I’(아이), ‘Rain’(레인), ‘Why’(와이), ’11:11’(일레븐 일레븐) 등 다채로운 장르의 음악을 연이어 발표하며 각종 음악 차트 1위를 석권해 ‘믿고 듣는 태연’의 저력을 입증한 만큼, 2017년 태연이 선보일 음악과 활약에 대한 기대감은 한증 고조될 전망이다.또한 태연은 ‘2016 멜론 뮤직 어워드’ TOP10상, ‘2016 Mnet Asian Music Awards’ 여자가수상, ‘제26회 하이원 서울가요대상’ 본상 등 각종 시상식에서 주요 상을 수상했음은 물론, 지난 14일에는 히트곡 ‘I’ 뮤직비디오로 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파하는 기록을 세우며 특급 솔로 가수로서의 독보적인 위상을 다시 한번 확인케 했다.한편, 태연은 첫 정규 앨범 막바지 작업에 한창이며, 오늘 밤 12시에는 ‘I Got Love’의 두 번째 티저 영상이 공개된다.