가수 제시와 한국계 미국래퍼 덤파운디드가 열애설이 보도됐지만 이미 결별한 것으로 확인됐다.16일 한 매체는 제시와 덤파운디드가 최근 연인 사이로 발전, 장거리 연애중이라고 보도했다.이에 대해 제시 소속사인 YMC ENT는 "제시에게 확인한 결과 이미 결별했다고 들었다"고 밝혔다.한편 제시의 열애설 및 결별설과 함께 제시가 최근 인스타그램에 올린 사진과 글귀가 눈길을 끈다.제시는 자신의 인스타그램에 한 컷의 사진과 함께 "A Big girl with a Big heart an even Bigger personality and BIG DREAMS"라는 글을 올려 눈길을 모았다.