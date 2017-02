'루시드 드림' 강혜정이 화제가 되면서 딸 하루에 대한 관심도 높아지고 있다.타블로는 자신의 인스타그램에 "i will stand for you forever through anything #fatherdaughter (영원히 네 옆에 서있을게)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 타블로와 하루가 눈을 동그랗게 뜨고 아이스크림을 물고 있는 모습이 담겨있는데, 붕어빵처럼 똑 닮은 모습이다.한편, 영화 '루시드 드림' 기자간담회에서 강혜정은 "'루시드 드림'은 참 질긴 부성애에 대해 얘기하는 영화다. 마음을 따뜻하게 해 줄 가족 이야기를 볼 수 있을 것"이라고 말했다.