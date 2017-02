[스포츠한국 장동규 기자] 멜로디데이 여은이 14일 오후 서울 마포구 서교동 예스24 무브홀에서 열린 두번째 미니앨범 '키스 온 더 립스(KISS ON THE LIPS)' 쇼케이스 무대에 올라 포즈를 취하고 있다.'키스 온 더 립스(KISS ON THE LIPS)'는 몽환적이고 신비한 매력이 듬뿍 담긴 레게팝 장르의 곡이다.