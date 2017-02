방탄소년단이 신곡 '봄날'로 컴백과 함께 국내 음원사이트를 싹쓸이했다.13일 0시 음원 사이트를 통해 공개된 방탄소년단 새 앨범 '윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡 '봄날'은 멜론, 엠넷, 소리바다 등 8개 주요 음원사이트 실시간 차트 1위를 차지했다.'낫 투데이(Not Today)', '아웃트로 : 윙스(Outro : Wings), '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론(A Supplementary Story: You Never Walk Alone)' 등 수록곡 역시 전부 뒤를 이어 차트 줄 세우기를 기록했다.뿐만 아니라 지난해 10월 공개된 정규 2집 ‘윙스(WINGS)’의 노래들까지도 차트를 장악해 방탄소년단의 위력을 다시 한번 입증했다.방탄소년단의 '윙스(WINGS) 외전'은 이 시대의 아픈 청춘들에게 건네는 따뜻한 위로와 희망의 메시지가 담겨있다.타이틀곡 '봄날'은 리더 랩몬스터가 곡의 주요 멜로디를 작곡했으며, 랩몬스터와 슈가의 경험담을 바탕으로 만들어진 곡이다.