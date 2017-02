[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 방탄소년단 지민이 팬들에게 감사 인사를 남겼다.지민은 13일 방탄소년단 공식 트위터를 통해 "고마워요 #지민 #봄날 #YOU_NEVER_WALK_ALONE"이라는 글과 함께 동영상을 게재했다.영상 속 지민은 제이홉, 그리고 랩몬스터와 함께 카메라를 바라보며 밝게 웃고 있다.한편, 13일 0시 음원 사이트를 통해 공개된 방탄소년단 새 앨범 '윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡 '봄날'은 멜론, 엠넷, 소리바다 등 8개 주요 음원사이트 실시간 차트 1위를 차지했다.이 밖에도 수록곡 '낫 투데이(Not Today)', '아웃트로 : 윙스(Outro : Wings), '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론(A Supplementary Story: You Never Walk Alone)' 등 역시 차트 줄세우기에 성공했다.