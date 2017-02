[스포츠한국 윤소영 기자] 'K팝스타6' 석지수, 김윤희, YG걸스(고아라, 김혜림, 크리샤 추)가 톱 10 진출에 성공했다.12일 방송된 SBS 예능프로그램 'K팝스타 시즌6-더 라스트 찬스'에서는 톱 10을 위한 YG, JYP, 안테나뮤직 연습생들의 치열한 오디션이 공개됐다.1조 대결에서는 지난 방송에서 비욘세의 '러브 온 톱(Love on Top)'을 열창한 석지수가 1위를 차지, 톱10의 주인공이 됐다. 우녕인은 코린 베일리 래의 '틸 잇 해픈스 투 유(Till it happens to you)'를 한국어로 개사해 불렀으나 다소 심심하다는 평을 들었다.이성은은 아이유의 '스물 셋'을 '열 다섯'으로 개사해 불렀다. 이에 박진영은 "심사위원으로서 가르치기 힘든 타입이다. 오늘 무대는 조금 아쉬웠다. 기술적인 면만 보였다. 그래도 연주 실력은 정말 놀라웠다"고 평가했고 1위에 그쳤다.4조 대결에서는 김주은, 마은진, 김윤희가 맞붙었다. 김윤희는 타미야의 '오피셜리 미싱 유(Officially Missing You)'를 열창해 유희열로부터 "JYP에 가기 잘 했다"는 평을, 양현석으로부터 "1~2년 뒤가 훨씬 기대된다"는 극찬을 들었다.마은진은 박원의 '노력'을 불렀으나 평범하다는 평가와 함께 2위에 그쳤다. "한 번도 보지 못한 새로운 모습을 준비했다"는 김주은은 자작곡 '죽어도 좋아'를 선곡했으나 3위로 탈락의 고배를 맛봐야 했다.이날 마지막 대결은 5조 걸그룹 대결이었다. YG걸스 크리사 츄, 김혜림, 고아라는 크리스티나 아길레라의 '레이디 마말레이드(Lady Marmalade)'를 선보였고 유희열은 "노래도, 춤도, 팀워크도 다 되는 팀을 봤다"며 호평했다.JYP원스 이수민, 김소희, 전민주는 미쓰에이의 '굿바이 베이비(GOOD BYE BABY)'를 선보였다. 무대 후 기대보다 낮은 결과라는 평과 함께 톱 10 진출권은 YG걸스에게로 향했고 JYP원스의 이수민, 전민주, 김소희는 개별전을 하게 됐다.한편 SBS 'K팝스타 시즌6-더 라스트 찬스'는 차세대 K팝스타를 발굴하는 서바이벌 오디션 프로그램. 매주 일요일 오후 9시 15분에 방송된다.