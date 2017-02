'광고의 여제' AOA 설현이 게임 여명 for kakao의 모델로 밝탁됐다.설현은 카카오(대표 임지훈)와 ㈜라인콩코리아(대표 WANG FENG)가 공동 서비스 예정인 모바일 MMORPG ‘여명 for Kakao’의 공식 홍보모델로 발탁됐다. 설현은 TV 광고뿐만 아니라 다양한 온·오프라인 프로모션을 함께 진행한다.라인콩코리아 관계자는 “다양한 활동으로 대중의 사랑을 받는 설현이 여명 for Kakao와 함께 밝은 판타지 세계를 알리는 데 적합한 모델이라고 판단했다”며 “설현의 밝고 고급스러운 이미지가 게임과 어떠한 조화를 이룰지 기대해 주시길 바란다”고 밝혔다.설현이 속한 걸그룹 AOA는 중독성 있는 독특한 멜로디의 ‘익스큐즈 미(Excuse Me)’로 활동하며 ‘아잉춤’으로 화제를 일으키고 있다. 설현은 JTBC ‘한끼줍쇼’, ‘아는형님’, ‘냉장고를 부탁해’ 등 다양한 예능에 출연해 시청률 상승을 견인하며 ‘설현 효과’를 만들어냈다.설현이 연쇄살인마의 딸 은희 역을 맡은 영화 ‘살인자의 기억법’이 올해 개봉을 앞두고 있다.