방탄소년단이 7일 0시 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 어론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 방탄소년단의 트랙리스트 이미지에는 지난 정규 2집 '윙스(WING)'의 기존 수록곡과 '봄날', 'Not Today', 'Outro : Wings', 'A Supplementary Story : You Never Walk Alone' 등 신곡 4곡을 포함해 총 18곡의 제목이 기재돼 있다.특히 이번 앨범에는 정규 2집 '윙스(WINGS)'의 마지막 트랙이었던 미완성곡 ‘Interlude : Wings’가 'Outro : Wings'로 재탄생했으며, ‘A Supplementary Story(외전)'라는 부제의 ‘You Never Walk Alone’이 마지막으로 수록돼 팬들의 기대감을 높였다.방탄소년단은 오는 13일 0시 온라인 음원사이트를 통해 아픈 청춘에게 따뜻한 희망과 위로의 메시지를 담은 새 앨범 '유 네버 워크 어론(YOU NEVER WALK ALONE)'을 공개할 예정이다.한편 방탄소년단은 오는 18, 19일 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서 ‘윙스 투어 서울콘서트’를 시작으로 본격적인 월드투어에 돌입한다.