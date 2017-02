미국 가수 레이디 가가가 '슈퍼볼'(Super Bowl) 하프타임 쇼에서 통합의 메시지를 강조했다.5일(현지시간) 제51회 프로미식축구(NFL) 챔피언 결정전(슈퍼볼)이 열린 휴스턴의 NRG스타디움에서 레이디 가가는 13분 동안 하프타임 쇼를 진행했다.경기장 옥상에서 무대를 시작한 레이디 가가는 은색 원피스와 은색 부츠를 갖춰 입고 '갓 블레스 아메리카'와 '디스 랜드 이즈 유어 랜드'의 한 소절을 불렀다.허리춤에 와이어를 단 레이디 가가는 '국기에 대한 맹세'에 나오는 글귀인 "하느님의 가호로 모두를 위한 자유가 정의가 있는, 결코 나뉠 수 없는 단일 국가"(one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all)라고 외치며 갑자기 아래로 뛰어내려 관중들을 놀라게 만들기도 했다.레이디 가가는 도널드 트럼프 대통령을 직접적으로 비난하는 대신 통합의 메시지를 강조했다. 레이디 가가는 공연에서 "미국인, 전 세계인들이여, 오늘 밤 안녕하신가"라고 관중들을 향해 묻고선 "우리는 즐겁게 해주려고 여기에 왔다. 우리와 함께 즐기길 원하는가"라고 말했다.지난해 열린 슈퍼볼 제50회 하프타임 쇼에서는 비욘세가 흑인 인권의 중요성을 강조하는 뮤직비디오와 함께 '포메이션'을 불러 화제가 된 바 있다.