[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 방탄소년단의 JTBC '아는 형님' 출연설이 사실무근으로 드러났다.방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트는 2일 스포츠한국에 "'아는 형님' 출연 의혹은 사실이 아니다"며 "방탄소년단이 지난 1월 31일 '달려라 방탄(Run BTS)을 촬영했는데 교복을 입고 나온 장면이다. '아는 형님' 출연 사진이 아니다"고 밝혔다.앞선 1일 방탄소년단은 공식 트위터에 "민윤지 지민"이라는 글과 함께 교복 차림의 지민과 슈가의 모습이 담긴 사진을 게재해 눈길을 끌었다. 일부 팬들은 학교 및 여장 콘셉트를 들며 JTBC '아는 형님'에 출연한 것이 아니냐는 주장을 펼친 바 있다.한편 방탄소년단(랩몬스터, 슈가, 진, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 오는 13일 신보 '유 네버 워크 어론(YOU NEVER WALK ALONE)'을 공개한다. 오는 18일과 19일에는 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서 '2017 방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 인 서울(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul)'을 개최한다.