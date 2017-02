[스포츠한국 조성진 기자] 오는 4월4일부터 6월25일까지 샤롯데씨어터에서 내한공연 예정인 뮤지컬 ‘드림걸즈’의 완벽 캐스팅이 공개됐다.‘드림걸즈’의 공연 리드 프로듀서 신춘수 오디컴퍼니 대표는 1일 “국내 무대 최초로 주역부터 앙상블까지 올 캐스트를 브로드웨이의 ‘아프리칸 아메리칸’ 배우로만 구성했다”며 “한국 뮤지컬 무대에서 좀처럼 만나기 힘들었던 아프리칸 아메리칸 배우들이 특유의 R&B 소울과 리드미컬한 그루브, 에너지 넘치는 퍼포먼스로 뮤지컬 ‘드림걸즈’를 한국 관객들에게 선사할 예정”이라고 밝혔다.뮤지컬 ‘드림걸즈’는 ‘Move’, ‘Dreamgirls’, ‘One Night Only’, ‘Listen’ 등 주옥 같은 넘버들로 오랜 시간 동안 전세계인 들에게 사랑 받아 왔으며, 가수를 꿈꾸는 세 명의 흑인 소녀가 ‘드림즈’라는 그룹으로 꿈을 이뤄가는 과정과 흑인 음악이 억압에 맞서 주류 음악으로 발돋움 해 나가는 과정을 담았다.60년대 미국의 전설적 흑인 R&B 여성그룹 슈프림스(Supremes)의 이야기를 모티브로 미국 쇼 비즈니스 세계를 화려한 무대와 압도적인 퍼포먼스로 구현했다.원년 메인 보컬이었지만 디나에게 메인 보컬 자리와 커티스의 사랑을 빼앗기며 분노와 질투에 사로잡혀 ‘드림즈’를 떠나는 에피 역엔 브리 잭슨과 브릿 웨스트가 더블 캐스팅 됐다.‘The Color Purple’, ‘The Book of Molmon’ 등에 출연하며 브로드웨이 현역에서 활발히 활동하고 있는 브리 잭슨은 “디트로이트 출신인 나는 이 이야기와 성장해왔고 한국 관객들에게 에피의 이야기를 들려 드릴 수 있어서 기쁘다”고 소감을 전했다.브리 잭슨과 함께 에피를 맡게 된 브릿 웨스트는 ‘The Color Purple’, ‘Priscilla, Queen of the Desert’ 등에 출연하며 배우로서 커리어를 탄탄히 다지고 있는 연기자다. 브릿 웨스트는 “나와 브리가 연기하는 에피는 완벽히 다를 것이다. 같은 인물, 같은 이야기, 같은 음악이지만 우리는 그 속에서 다르게 노래하고 다르게 연기한다. 브릿 웨스트가 보여드릴 에피를 기대해달라”고 말했다.예쁜 외모와 아름다운 음색으로 ‘드림즈’의 성공을 이끈 메인 멤버 디나 역은 캔디스 마리 우즈가 맡았다. ‘The Book of Molmon’, ‘Catch Me if You Can’, ‘Hairspray’ 등에 출연하며 뮤지컬 배우-댄서-싱어 등으로 다양한 활동을 펼치고 있는 캔디스는 작은 체구에서 뿜어져 나오는 힘있는 목소리와 아름다운 외모로 디나의 캐릭터와 조화를 이룬다. 캔디스는 “아름다우면서도 강인한 디나 역과 감정적으로 공감하고 가슴에서 우러나오는 이야기를 전달 할 것”이라고 소감을 밝혔다.‘드림즈’를 성공으로 이끄는 매니저이자 쇼 비즈니스 세계에 어울리는 감각과 야망을 가진 독단적이고 탐욕적 인물인 커티스 역엔 섀비 브라운이 캐스팅됐다. 섀비 브라운은 “뮤지컬 ‘드림걸즈’는 아프리칸 아메리칸의 꿈 같은 이야기이다. 우리의 희망과 꿈, 열망을 담고 있는 이 작품에 참여하게 된 것은 나의 꿈이었고 나와 닮은 점이 많은 커티스를 맡게 돼 매우 기쁘다”고 전했다.‘드림즈’의 세 번째 멤버로 사랑스러우면서도 발랄한 인물이자, 유부남 지미와 사랑에 빠지는 로렐 역엔 앙투아넷 코머가 캐스팅 됐다.에피 대신 ‘드림즈’에 투입되는 마지막 멤버인 미쉘 역엔 올리비아 애슐리 리드가 캐스팅 됐다. 올리비아는 “미쉘이라는 섹시한 캐릭터에 캐스팅되어 너무 기쁘다. 이번 ‘드림걸즈’ 프로덕션은 관객들이 기대하는 뮤지컬 ‘드림걸즈’를 완벽히 보여 줄 수 있는 캐스트라고 생각한다. 열정, 소울, 진심, 유머 가득한 ‘드림걸즈’를 기대해 주셨으면 좋겠다”고 전했다.애칭 지미로 불리며 당대 최고의 R&B스타, ‘드리메츠’가 쇼 비즈니스의 세계에 첫 발을 내딛는데 결정적인 역할을 하는 제임스 역은 닉 알렉산더가, 에피의 남동생이자 ‘드림즈’ 히트곡을 모두 작곡한 작곡가 씨씨 역할은 타일러 하드윅이 캐스팅됐다.뮤지컬 ‘드림걸즈’는 36회 토니어워즈 작품상, 여우주연상, 안무상 등 6개 부문을 수상했고, 27회 드라마데스크어워즈 작품상, 남우주연상, 세트 디자인 등 5개 부문을 수상하며 작품성과 흥행성을 인정받았다.뮤지컬 ‘드림걸즈’는 7일 오후 2시부터 인터파크, 하나티켓, 예스 24 등 온라인 주요 예매 사이트에서 1차 티켓 오픈 예정이다.