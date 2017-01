정준영이 첫 정규앨범을 발표하고 활동을 재개한다.31일 정준영은 자신의 인스타그램을 통해 오는 7일 첫 솔로 정규 앨범 '1인칭' 발매 소식을 알렸다.이날 정준영이 공개한 이미지 속 그는 홀로 얼룩 무늬의 롱코트를 입고 고개를 숙인 채 공허한 분위기를 자아내고 있다.지난해 성추문에 휘말리며 연예계 활동을 중단했던 정준영은 "I hope my album will be a great gift for you guys"(제 앨범이 여러분에게 최고의 선물이 됐으면 좋겠다)는 코멘트로 팬들에게 진심을 전했다.지난해 2월 솔로 싱글 '공감' 이후 1년 만에 정규 앨범으로 돌아오는 정준영의 뮤지션으로서 한층 더 성숙해질 모습이 기대감을 높이고 있다.한편 정준영은 약 4개월여의 공백을 딛고 최근 KBS 2TV '해피선데이-1박2일'에 복귀했으며, 2월 열리는 첫 단독 콘서트 준비에 박차를 가하고 있다.정준영은 이번 앨범을 통해 공백기 동안 유럽을 여행하며 쌓은 음악적 감성을 들려줄 예정이다.