[스포츠한국 이동건 기자] '아육대' 차오루가 '리듬체조 퀸' 우주소녀 성소 타도에 나섰다.30일 오후 방송된 MBC 설 특집 '2017 아이돌스타 육상 ·양궁 ·리듬체조 ·에어로빅 선수권대회'(이하 아육대)에서는 피에스타 차오루, 러블리즈 정예인, 트와이스 미나, 우주소녀 성소, 여자친구 유주, 오마이걸 유아가 리듬체조 경기를 펼쳤다.이날 피에스타 차오루는 참가자 중 유일하게 곤봉에 도전했다. 차오루는 "성소를 이기고 싶으면 기술점수가 높아야 한다"며 기술점수가 높은 동작을 공략했다.이어 제3경기 주자로 나선 차오루는 알라딘 OST 'A whole new world'를 선곡해 침착하게 무대를 꾸몄다. 이어 'Friend like me'로 노래가 바뀌며 경쾌한 연기로 눈을 뗄 수 없게 했다.차상은 해설위원은 "선수들이 하는 완벽한 고난도 매스터리 동작"이라며 혀를 내둘렀다.무대를 마친 차오루는 "사실 제가 이번에 연습하면서 밥도 많이 먹고, 몸이 아파서 회사 카드로 마사지도 많이 받았다"면서 "제가 실수하면 사장님 볼 낯이 없을 것 같았다. 퇴사해야 할 것 같았다"며 남다른 소감을 전해 웃음을 안겼다.이어진 심사 결과 차오루는 12.25점을 받아 10.95를 기록한 여자친구 유주, 10.75를 기록한 러블리즈 예인을 제치고 중간 순위 1위에 올랐다.