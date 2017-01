[스포츠한국 윤소영 기자] 투애니원(2NE1)의 '내가 제일 잘 나가'가 미국 빌보드의 극찬을 받았다.미국 빌보드는 24일(현지시간) '평론가 선정: 투애니원의 최고부터 최악의 노래 랭킹(Every 2NE1 Single Ranked From Worst to Best: Critic`s Take)'이라는 제목의 칼럼을 게재했다.빌보드는 "투애니원은 최근 '안녕'이라는 곡으로 마지막 인사를 전했다"며 "이번 곡은 투애니원이 3년 만에 발표하는 신곡이며 8년여 간의 활동을 마무리 짓는 이별곡"이라고 설명했다.또한 ""'내가 제일 잘 나가'를 1위로 선정했다"며 "투애니원의 시그니처 곡으로 알려진 이 곡은 전세계적으로 가장 유명한 케이팝 노래로 손꼽힌다. 발표된 지 수년이 지나도 미국 라디오 방송, 유명 브랜드들의 뜨거운 사랑을 받고 있다"고 극찬했다.이어 '아이 러브 유(I Love You)' '헤이트 유(Hate You)' '론리(Lonely)' '너 아님 안돼' '그리워해요' 컴 백 홈(Come Back Home)' '안녕(GOODBYE)', '캔트 노바디(Can’t Nobody)' '어글리(Ugly)' '고 어웨이(Go Away)' '날 따라 해봐요' '폴링 인 러브(Falling in Love)' '파이어(Fire)' '아이 돈트 케어(I Don’t Care)' '아파' '두 유 러브 미(Do You Love Me)' '박스쳐'를 2위부터 18위로 꼽았다.한편 투애니원은 지난 21일 신곡 '안녕'을 발표하며 해체를 다시 한 번 공식화했다.