JTBC '뉴스룸' 엔딩곡으로 흘러나온 Babyface의 'Time in a bottle'에 대한 관심이 뜨겁다.24일 오후 방송된 JTBC '뉴스룸'에서는 클로징과 함께 Babyface의 'Time in a bottle'이 흘러나왔다.2007년 발표된 이 곡은 "If I could save timein a bottle. The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away"(만약 내가 시간을 병 속에 담아둘 수 있다면 내가 가장 먼저 하고 싶은 일은 평생 하루하루를 담아놓는 것)"이라는 내용으로 시작된다.또한 "Just to spend them with you. If I could make days last forever. If words could make wishes come true. I'd save every day likea treasure and then. AgainI would spend them with you"(그 시간을 오롯이 당신과 보내기 위해 만약 내가 하루를 한없이 길어지게 할 수 있다면 만약 말하는 대로 소원이 이뤄진다면 나는 하루하루를 보물처럼 소중히 아껴서 다시 그 모든 나날을 당신과 함께 보낼 거야" 등의 가사로 눈길을 끌었다.