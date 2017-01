[스포츠한국 윤소영 기자] 가수 겸 배우 수지가 첫 솔로곡 '예스 노 메이비(Yes No Maybe)'를 향한 애정을 드러냈다.23일 포털사이트 네이버 브이앱을 통해 공개된 '수지 예스? 노? 라이브 프리미어'에서 수지는 첫번째 미니앨범 '예스? 노?(Yes? No?)'를 발매하는 소감을 밝혔다.수지는 "그냥 신기하다"며 "언젠가는 할 거라 생각만 하고 있었는데 그게 올해였다. 굉장히 잘 하고 싶고 욕심이 나는 작업이었다"고 말했다. 이어 "스태프들과 머리를 맞대고 하나하나 고민했다"며 "그런 순간들이 소중했다. 그래서 잘 됐으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.지난 17일 수록곡 '행복한 척'을 선공개한 수지는 "생각보다 많은 사랑을 받아서 일주일 간 '척'이 아니라 행복하게 보냈다"며 팬들에게 감사를 전했다. 이어 "지난주에도 떨렸는데 긴장된다"며 "뮤직비디오와 라이브를 최초 공개할테니 많은 기대 바란다"고 당부했다.특히 1위 공약에 대해 "1위를 한다면 뭘 못하겠냐. 다 하겠다"며 "프리허그가 좋겠다. 내가 이렇게 있으면 나한테 오는 거냐?"고 물었다. 또 "셀카 폭탄을 투척하겠다. 서버가 폭발하도록 하겠다"며 "더 좋은 아이템이 생각하면 하겠다"고 강조했다.이후 타이틀곡 '예스 노 메이비(Yes No Maybe)'의 뮤직비디오를 공개한 수지는 "홍콩 올로케다. 비가 내려서 힘들었는데 그만큼 영상이 잘 나와 뿌듯하다"고 했다. 그러면서 '예스 노 메이비(Yes No Maybe)'를 라이브로 선보여 댓글을 통해 팬들의 무한 응원을 받았다.한편 수지는 24일 첫 솔로 앨범 '예스? 노?(Yes? No?)'를 발매했다. 이번 앨범에는 '행복한 척' '예스 노 메이비(Yes No Maybe)' '다 그런거잖아' '취향' '난로 마냥' '꽃마리' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.오는 25일에는 오후 8시 서울 종로구 동숭동 동덕여자대학교 공연예술센터에서 '수지의 지니&라이브' 공연을 펼칠 예정이다.