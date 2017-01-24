24ÀÏ ½ÃÃ»·ü Á¶»ç±â°ü ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ '´ë±¹¹Î ÅäÅ©¼î ¾È³çÇÏ¼¼¿ä'´Â ½ÃÃ»·ü 6.9%¸¦ ±â·Ï, ¾Õ¼± ¹æ¼ÛºÐ(6.8%)º¸´Ù 0.1%Æ÷ÀÎÆ® »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ µ¿½Ã°£´ë ¹æ¿µµÈ MBC 'MBC ½ºÆä¼È'(5.7%), SBS '¾À½ºÆ¿·¯ µå¶ó¸¶ÀüÀï'(3.1%)¸¦ Á¦Ä¡°í 1À§¸¦ ±â·ÏÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛµÈ '¾È³çÇÏ¼¼¿ä'¿¡´Â Æò¼Ò ÀÌ¿µÀÚ¸¦ ÀÌ»óÇüÀÌ¶ó ¹àÇû´ø È²µ¿ÁÖ°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬Çß´Ù. È²µ¿ÁÖ´Â "°°Àº ¼Ò¼Ó»ç¿¡ ÀÖ´ø ÀÌ»ó¾ÆÇÑÅ× ÀÌ¿µÀÚ¸¦ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù°í ¸»Çß´õ´Ï ÇÏ·ç´Â ½ÅÃÌ¿¡ »¡¸® ¿À¶ó ÇÏ´õ¶ó"¸ç ÀÎ¿¬À» ¹àÇû´Ù. ºñ·Ï Ã¹¸¸³²Àº ±â¾ïÇÏÁö ¸øÇßÁö¸¸ ÀÌ¿µÀÚ´Â È²µ¿ÁÖÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ÅÂµµ¿¡ ´Ù¼Ò°÷ÇÑ º¸¿´°í ½Åµ¿¿±Àº "Ã³À½À¸·Î ¿©ÀÚ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ÀÌ¿µÀÚ¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù"°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÌ¿µÀÚ¿Í È²µ¿ÁÖ´Â ¼·ÎÀÇ Ãë¹Ì¸¦ ¹°À¸¸ç ÇÑÃþ ´õ °¡±î¿öÁ³´Ù. MC ½Åµ¿¿±ÀÌ "¸Ô´Â °É ÁÁ¾ÆÇÏ³Ä?"°í ¹¯ÀÚ È²µ¿ÁÖ´Â "³»°¡ ¼úÀ» ¸ø ¸¶½Å´Ù. µðÀúÆ®´Â ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù"°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ¿µÀÚ´Â "6°³¿ù¸¸ ¿ì¸®Áý¿¡ ÀÖ¾î º¸°Ú³Ä?"°í ´ë½ÃÇß´Ù. ÀÌ¸¦ º¸´ø ½Åµ¿¿±Àº "ÁøÁöÇÏ°Ô Áø½ÉÀ¸·Î Àß µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í ¸»Çß°í ÀÌ¿µÀÚ´Â "¼·¼·ÇÏ³Ä?"¸ç ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
ÇÑÆí KBS 2TV '¾È³çÇÏ¼¼¿ä'´Â ³²³à³ë¼Ò ºÒ¹®ÇÏ°í ¼Ò¼ÒÇÑ ÀÌ¾ß±âºÎÅÍ ¸» ¸øÇÒ °í¹Î±îÁö ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´®À¸·Î½á ¼ÒÅë ºÎÀç·Î ÀÎÇÑ º®À» Çã¹°¾îº¸´Â ÇÁ·Î±×·¥. Á¤±Ô ¹æ¼ÛÀº ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 10ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.