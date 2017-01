[스포츠한국 윤소영 기자] 8년차 아이돌 미쓰에이 수지가 미니 1집 '예스? 노?(Yes? No?)'를 통해 솔로로 출격했다.수지는 24일 첫 솔로 앨범 '예스? 노?(Yes? No?)'를 발매했다. 이번 앨범에는 선공개곡 '행복한 척'을 비롯해 '예스 노 메이비(Yes No Maybe)' '다 그런거잖아' '취향' '난로 마냥' '꽃마리' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.이중 타이틀곡 '예스 노 메이비(Yes No Maybe)'는 박진영이 작사 작곡 프로듀싱에 참여한 곡으로 헤어진 향한 그리움을 브릿팝 댄스 장르로 담아냈다. 이날 오전 8시 기준 올레뮤직 엠넷 벅스 지니 2위, 소리바다 3위, 멜론 4위, 네이버뮤직 7위 등을 기록했다.'행복한 척' '난로 마냥' '다 그런거잖아' '취향' 등의 수록곡도 실시간 차트에 포진하며 좋은 반응을 얻고 있다. 미쓰에이(수지, 페이, 민)가 활동 중단 선언 이후 개인 활동을 넓혀가는 만큼 수지가 이번 솔로 활동에서 어떤 모습을 보여줄지 기대가 커지고 있다.한편 수지는 오는 25일 오후 8시 서울 종로구 동숭동 동덕여자대학교 공연예술센터에서 '수지의 지니&라이브' 공연을 펼칠 예정이다.