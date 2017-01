[스포츠한국 조성진 기자] 빌보드 앨범 차트 1위는 물론 전세계 앨범 판매 2000만장, 그래미 7관왕 수상에 빛나는 싱어송라이터 존 메이어가 소니뮤직에서 새 앨범 [The Search for Everything-Wave One]을 발매했다.2013년 작 [Paradise Valley] 이후 존 메이어는 솔로 활동을 잠시 떠나 전설의 그룹 그레이트풀 데드(Grateful Dead)의 생존 멤버들로 구성된 프로젝트 데드 앤 컴퍼니(Dead & Company)'의 투어에 참여한 바 있다.데드 앤 컴퍼니 프로젝트를 통해 존 메이어는 “지금까지 경험할 수 없었던 것을 느꼈고, 또한 지금까지 맛본 적이 없는 자유 마저 느낄 수 있었다”고 감회를 밝히기도 했다.그는 데드 앤 컴퍼니에서의 경험을 토대로 자기 자신을 표현한 음반을 만들고자 했으며 신작은 바로 그 일환이다.존 메이어 트리오 멤버들과 녹음한 신작 [The Search for Everything-Wave One]은 스티브 조단, 피노 팔라디노, 재즈 피아니스트 래리 골딩스 등 최고의 연주자들이 함께 해 완성도를 높였다.존 메이어는 새 앨범에 대해 “내 커리어와 인생의 행보를 투영한 앨범”이라고 자신있게 밝혔다. 여전히 돋보이는 기타 사운드와 진중하면서도 감미로운 보컬이 돋보이는 신작은 각종 음원 사이트에서 접할 수 있다.