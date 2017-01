[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 방탄소년단이 신보 '윙스 외전'으로 팬들과 만난다.빅히트엔터테인먼트는 23일 "방탄소년단이 다음달 13일 '윙스 외전: 유 네버 워크 어론(WINGS 외전: You Never Walk Alone)을 공개한다"고 밝혔다.'윙스 외전'은 지난해 10월 발매돼 큰 사랑을 받은 정규 2집 '윙스'(WINGS)에서 미처 전하지 못한 이야기를 담은 앨범. 방탄소년단은 '윙스 외전'에 수록될 신곡 작사·작곡 및 프로듀싱에 적극적으로 참여했다는 후문이다.방탄소년단은 지난해 '윙스'로 한국 가수 최고 기록인 빌보드 200차트 26위에 올랐다. 또한 한국 가수 최초로 영국 오피셜 앨범차트의 62위를 기록한 바 있다. 더불어 국내 가온차트 2016 총결산 앨범 차트에서 75만 1,301장의 판매고를 기록하는 등 최고의 한 해를 보냈다.한편 방탄소년단은 오는 2월 18일과 19일 양일간 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서 '2017 방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 인 서울(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul)'을 개최한다.