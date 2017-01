가수 헨리가 여동생과 함께한 인증샷을 공개했다.헨리는 20일 자신의 인스타그램을 통해 "my sister visited me in korea! 여동생이 오빠보러왔지롱"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 헨리는 미모의 여동생과 함께 식사를 즐기며 카메라를 바라보고 있다. 특히 수수하면서도 또렷한 이목구비의 여동생의 비주얼이 시선을 사로잡는다.한편, 헨리는 20일 방송된 MBC '나혼자산다'에 출연해 개성 넘치는 일상을 공개했다.