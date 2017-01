[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스가 단독콘서트 티켓을 오픈한 가운데, 팬들의 폭발적인 반응이 이어지고 있다.트와이스는 2월 17,18,19일 3일간 서울 방이동 올림픽공원 SK올림픽핸드볼 경기장에서 첫번째 단독 콘서트이자 투어의 시작인 ‘TWICE 1ST TOUR 'TWICELAND -The Opening- '을 개최한다.특히 20일 오후 8시 진행된 인터파크 티켓예매에서는 공개된 지 몇 분 걸리지 않아 스탠딩 석이 매진되며 관심을 입증하고 있다.한편 트와이스는 지난해 데뷔곡 ‘우아하게’에 이어 'CHEER UP', 'TT'까지 발표 곡 3곡 모두가 유튜브 뮤직비디오 조회수 1억뷰를 돌파하는 겹경사를 누렸다.뿐만 아니라 각종 음원차트에서도 'CHEER UP' 으로 연간 차트 1위를 차지, 음원 음반 유튜브 등 모든 지표에서 대성공을 거둔 '완전체' 아이돌로 인정받았다.