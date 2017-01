포미닛 해체에 씁쓸한 심정을 드러낸 것으로 보이는 남지현의 게시글이 관심을 모으고 있다.남지현은 지난해 6월 5일 자신의 인스타그램에 책의 한 면을 찍은 사진을 공개했다. 이 책은 2012년 12월 19일 출간한 히가시노 게이고의 '나미야 잡화점의 기적'이다.이 글은 "어떻게 이런 말을 할 수 있느냐고 묻는다면 대답하기가 곤란하지만, 아무튼 틀림없는 얘기이니 마지막까지 꼭 그걸 믿어주세요. 마지막의 마지막 순간까지 믿어야 합니다"라는 내용을 담고 있다.이어 "아, 그런 건가. 지금이 마지막 순간인가. 그래도 나는 꼭 믿고 있으면 되는 건가"라고 쓰여 있다.아울러 "내 음악 외길이 쓸모없지는 않았다는 것을 끝까지 믿으면 되는 건가. 그렇다면 아버지, 나는 발자취를 남긴 거지? 실패한 싸움이기는 하지만 그래도 뭔가 발자취를 남긴 거지?"라고 쓰여 있어 포미닛 활동에 대한 고민을 암시한 것이 아니냐는 의견이 제기됐다.이어 남지현은 같은 달 20일 자신의 SNS에 노래 가사로 추정되는 내용의 글이 담긴 사진을 게재하기도 했다.공개된 사진에는 "네 눈빛이 그립지도 않아. 아무 느낌 없어 눈물도 없어. 네 입술에서 말했던 그 말 다 진심이 아냐 거짓말이야. I don't know why 시간이 지나고 tell me why 무뎌져 버리고 이젠 나도 싫어 싫어"라는 내용이 적혀 있다.헤어짐에 대한 원망의 내용이 주를 이룬 해당 글에 대해 일부 네티즌은 "포미닛으로 함께 활동했던 특정 멤버를 겨냥한 것 아닌가", "포미닛 해체 말하는 거 아니냐", "그냥 노래 가사처럼 보이는데 네티즌이 오히려 의미부여 하는 거다" 등의 반응을 보였다.한편 남지현은 포미닛 해체 후 정우성과 이정재가 설립한 아티스트 컴퍼니와 계약, 연기자로서 활발한 활동을 예고했다.