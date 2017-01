[스포츠한국 조은애 기자] 배우 이민호가 오는 2월 서울 경희대학교 평화의 전당에서 개최하는 팬미팅의 티켓이 오픈과 동시에 6천석 전석 매진을 이뤘다.17일 오후 6시 옥션에서 진행된 이민호 팬미팅 ‘The originality of LEE MIN HO'가 티켓 오픈과 동시에 6천석 전석 매진됐다.팬미팅 일정이 공개된 직후 티켓 판매 오픈 전부터 국내는 물론 전 세계 팬들의 문의가 쏟아졌던 만큼 전 세계 팬들이 몰렸으며, 팬클럽 선예매임에도 불구하고 단시간에 전석을 매진시키며 여전한 이민호의 파워를 재입증 했다. 이에 표를 구하지 못한 팬들로부터 팬미팅 추가 요청까지 이어지고 있다.이민호는 오는 2월 18일, 19일 양일간 서울 경희대학교 평화의전당에서 팬미팅을 열고 전세계 각국의 팬들과 만날 예정이다. 지난 해 1월 같은 장소에서 연 토크 콘서트 역시 3천석이 초고속 매진된 바 있다. 이번에는 보다 많은 팬들과 만나기 위해 양일간 팬미팅을 개최하기로 결정했으나, 이 역시 빠른 속도로 매진되며 업그레이드 된 위상을 과시했다.3년 만의 복귀작인 SBS ‘푸른 바다의 전설’로 한층 진화된 연기와 매력을 선보이고 있는 이민호는 평소 팬들을 향한 애정이 남다르기로 유명하다. 팬들 앞에서 있는 그대로의 자신을 보여주기 위해 팬미팅 타이틀도 'The Originality of LEE MIN HO’로 정한 만큼 진솔한 매력을 유감없이 발휘할 계획이다.지난 해 5월 데뷔 10주년을 맞아 전 세계 팬들의 축하 메시지와 이벤트가 이어졌지만 영화 ‘바운티헌터스’ 프로모션과 드라마 촬영 등의 일정으로 만남을 갖지 못했던 아쉬움을 이번 팬미팅을 통해 해소할 예정이다.