방송인 박명수가 공연에서 사용한 음원이 불법 추출된 것으로 알려져 논란이 불거진 가운데, 네티즌들의 비난이 이어지고 있다.박명수는 문제가 커지자 자신의 SNS를 통해 "일단 선곡이 잘못된건 맞다. 대형클럽 옥타곤에선 불법다운파일은 음질저하로 사용치않고 aiff파일을 대부분 사용한다. 순간적으로 선곡을 하다보니 실수가 있었다. 앞으론 좀 더 선곡에 신경 쓰겠다"고 해명했다.그러나 네티즌들은 "사과에 진정성이 없다. 누구에게 사과를 한다는 건지 모르겠다" "잘못됐다는 의견 말고, 책임을 져야 한다" "사과문에 죄송하다는 단어가 한마디도 없다"라는 의견을 보이고 있다.앞서 하드웰은 이날 자신의 SNS를 통해 "When the DJ`s play Hardwell On Air in the club"이라는 글과 함께 눈물의 이모티콘을 게재했고, 박명수는 정식 음원을 구입하지 않고 무단 추출해 공연에서 사용했다는 의혹을 받고 있다.